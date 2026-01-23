A busca pela semelhança perfeita com Gusttavo Lima ganhou um novo capítulo. Um fã ainda não identificado do cantor sertanejo levou a admiração a outro nível ao publicar o vídeo em que tatua uma barba no próprio rosto, para ficar parecido com o “Embaixador”.

As imagens mostram o antes e depois da transformação. Com máquina e ousadia, o rapaz surge orgulhoso do novo visual. Mas o resultado, além de não convencer, virou motivo de chacota.

Os apresentadores do Melhor da Tarde, da Band, não economizaram nas ironias ao comentar a estética do procedimento. Para eles, o desenho que imita os fios do rosto ficou artificial demais e o contorno exagerado. Teve quem dissesse que a tal barba lembrava até o formato de óculos de mergulho.