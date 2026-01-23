23 de janeiro de 2026
ADMIRAÇÃO?

Fã tatua barba para se igualar a Gusttavo Lima e web ri; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Leo Dias
No meio da zoeira, surgiu também a dúvida: seria mesmo uma tatuagem definitiva?

A busca pela semelhança perfeita com Gusttavo Lima ganhou um novo capítulo. Um fã ainda não identificado do cantor sertanejo levou a admiração a outro nível ao publicar o vídeo em que tatua uma barba no próprio rosto, para ficar parecido com o “Embaixador”.

As imagens mostram o antes e depois da transformação. Com máquina e ousadia, o rapaz surge orgulhoso do novo visual. Mas o resultado, além de não convencer, virou motivo de chacota.

Os apresentadores do Melhor da Tarde, da Band, não economizaram nas ironias ao comentar a estética do procedimento. Para eles, o desenho que imita os fios do rosto ficou artificial demais e o contorno exagerado. Teve quem dissesse que a tal barba lembrava até o formato de óculos de mergulho.

Uma das jornalistas até pediu desculpas, mas decretou que o efeito final passou longe do natural. O comentário arrancou risadas no estúdio e, claro, ecoou nas redes sociais.

No meio da zoeira, surgiu também a dúvida: seria mesmo uma tatuagem definitiva? Parte do elenco levantou a suspeita de que tudo não passaria de tinta ou maquiagem temporária, já que uma tatuagem real em toda a área do rosto exigiria resistência à dor.

