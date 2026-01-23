A jornalista e consultora de conteúdo Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, foi assaltada à mão armada enquanto caminhava com a filha mais nova na região da Lapa, zona Oeste de São Paulo, nessa quinta-feira (22). O crime foi praticado em uma rua residencial, pouco depois de ela estacionar o carro.

Segundo o relato publicado por Maria nas redes sociais, um homem de motocicleta, capacete e mochila de entregas a abordou exigindo celular, cartões e a aliança. Ele exigiu repetidamente o telefone e a senha e revistou a vítima para saber se carregava arma, questionando se ela era policial.