A jornalista e consultora de conteúdo Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, foi assaltada à mão armada enquanto caminhava com a filha mais nova na região da Lapa, zona Oeste de São Paulo, nessa quinta-feira (22). O crime foi praticado em uma rua residencial, pouco depois de ela estacionar o carro.
Segundo o relato publicado por Maria nas redes sociais, um homem de motocicleta, capacete e mochila de entregas a abordou exigindo celular, cartões e a aliança. Ele exigiu repetidamente o telefone e a senha e revistou a vítima para saber se carregava arma, questionando se ela era policial.
“Não estava com celular na mão. Não estava ‘dando bobeira’ num ‘lugar perigoso’”, escreveu a jornalista.
Após o assalto, mãe e filha foram acolhidas por amigos na casa para onde iam. Maria relatou que a criança, Dora, demonstrou medo e passou o dia tentando entender o que aconteceu. “O que foi aquilo?” “Quem era aquele cara?” “Por que ele queria o telefone, a senha e a aliança?” “Por que isso acontece?”, perguntou.
Abalada, Maria também descreveu a dificuldade para dormir após o crime. “Minha cabeça é um replay sem fim de áudios e imagens de uma situação que ninguém deveria passar na vida."
A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como roubo e é investigado pela Polícia Civil. O ladrão fugiu e ainda não foi identificado. O policiamento na região foi reforçado.
*Com informações da CNN