Durante anos, produzir conteúdo nas redes sociais foi visto como hobby, improviso ou "bico digital".

Influenciadores surgiam, cresciam, fechavam contratos milionários e, ainda assim, atuavam em um verdadeiro vácuo jurídico. Em 2026, esse cenário muda. O Brasil passa a reconhecer formalmente a produção de conteúdo digital como atividade profissional regulamentada, trazendo novas responsabilidades, direitos e riscos para quem vive, ou pretende viver, da internet.

O que muda, na prática?