Um acidente envolvendo um ônibus deixou cinco mortos na noite da última quarta-feira (21) na serra de Francisco Sá, na BR-251, no norte de Minas Gerais. Um bebê está entre as vítimas fatais.

O ônibus ia de Arapiraca (AL) para Itapema (SC) e operava de forma clandestina, segundo o Corpo de Bombeiros. A reportagem não localizou o proprietário do veículo.

O motorista teria perdido o controle da direção após o ônibus apresentar um problema de frenagem em trecho da serra de declive e curva, de acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF).