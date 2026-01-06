O passaporte atribuído à modelo Eliza Samudio (1985-2010), encontrado em Portugal nesta terça-feira (6), será enviado ao Itamaraty para ficar à disposição da família.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Consulado-Geral em Lisboa foi instruído a remeter o documento ao governo brasileiro, em Brasília, onde ficará disponível para caso a família tenha interesse em reaver o documento.

O Itamaraty não explicou com quem o documento foi encontrado e nem as circunstâncias em que isso aconteceu.