Confira o resultado da Mega-Sena, que pode pagar R$ 4,5 milhões
A Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2956 da Mega-Sena na noite desta terça-feira (6). O prêmio para quem acertar sozinho os seis números é de R$ 4.492.810,70.
Os números sorteados foram: 24 - 21 - 18 - 47 - 10 - 43.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.