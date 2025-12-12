O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes agradeceu ao presidente Lula (PT) pelo empenho para o fim das sanções impostas contra ele pelo governo Donald Trump.

O governo americano retirou nesta sexta-feira (12), após cinco meses e meio, o magistrado da lista de indivíduos sancionados com base na Lei Magnitsky, voltada a acusados de graves violações de direitos humanos

"Eu não poderia deixar de fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome e em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula", disse Moraes, em discurso durante a cerimônia de inauguração do canal SBT News, em São Paulo.