Larissa Manoela voltou a falar sobre maternidade e disse que só pretende engravidar quando estiver totalmente saudável. Em entrevista à youtuber Foquinha nessa quarta-feira (10), a atriz explicou que a endometriose exige acompanhamento rigoroso e possíveis procedimentos antes de uma gestação.

Casada com o ator André Luiz Frambach, ela afirmou que a decisão não tem relação com trabalho, mas com cuidados pessoais: “Preciso estar 100% para gerar com tranquilidade”, disse.