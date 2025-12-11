13 de dezembro de 2025
PLANEJAMENTO

Larissa Manoela fala sobre engravidar após diagnóstico

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/@larissamanoela/Instagram
“Preciso estar 100% para gerar com tranquilidade”, disse.

Larissa Manoela voltou a falar sobre maternidade e disse que só pretende engravidar quando estiver totalmente saudável. Em entrevista à youtuber Foquinha nessa quarta-feira (10), a atriz explicou que a endometriose exige acompanhamento rigoroso e possíveis procedimentos antes de uma gestação.

Leia mais: Mês de Conscientização da Endometriose: veja 12 mitos e verdades

Casada com o ator André Luiz Frambach, ela afirmou que a decisão não tem relação com trabalho, mas com cuidados pessoais: “Preciso estar 100% para gerar com tranquilidade”, disse.

A artista reforçou a importância de mulheres reconhecerem sinais do corpo e buscarem diagnóstico precoce.

*Com informações da Band

