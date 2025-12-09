O alpinista Thomas Plamberger passou a responder formalmente à Justiça po rabandonar a namorada, Kerstin Gurtner, de 33 anos, durante escalada no monte Grossglockner, o mais alto da Áustria. Kerstin morreu congelada depois de ficar sozinha em condições extremas de frio e vento.
Leia mais: Professora é queimada pelo namorado, que fugiu
Os investigadores afirmam que o casal iniciou a subida com atraso e enfrentou temperaturas de até -20 °C, além de ventos intensos. Quando Kerstin já estava exausta, desorientada e em estado de hipotermia, a cerca de 50 metros do cume, Plamberger decidiu descer para buscar ajuda por volta das 2h da madrugada, mas não utilizou as mantas térmicas nem o saco de emergência que tinham à disposição para protegê-la.
A promotoria aponta que ele demorou horas para acionar o resgate e chegou a silenciar o telefone após o primeiro contato, o que dificultou a comunicação com as equipes. Por causa das condições climáticas, os socorristas só conseguiram chegar ao local na manhã seguinte, quando Kerstin já estava morta.
Plamberger foi denunciado por homicídio culposo por negligência grave e pode ser condenado a até três anos de prisão. A defesa dele sustenta que foi um “acidente trágico”.
*Com informações do NDTV