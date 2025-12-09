O cantor Maury Lima, filho de Mauri, contou que conseguiu se despedir do pai instantes antes da morte, após o grave acidente na Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu (SP), nesse domingo (7). Ele estava na mesma van envolvida na colisão e relatou que falou com o pai, declarou seu amor e percebeu a reação dele. “Ele ouviu, chorou, e assim foi seu último suspiro”, escreveu nas redes sociais.

Leia mais: Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, morre em acidente na BR-116

Maury afirmou que permaneceu ao lado do pai, fez uma chamada de vídeo com a mãe e a irmã e tentou acionar o resgate enquanto o cantor ainda respirava. Em seu relato, descreveu o momento como a despedida do “maior exemplo de vida” que teve.