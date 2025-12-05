O ator Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido por papéis marcantes em “Mortal Kombat” e na série “The Man in the High Castle”, morreu aos 75 anos em Santa Barbara, nos Estados Unidos. Segundo sua empresária, Margie Weiner, ele faleceu em casa, cercado pela família, após complicações de um AVC.

Nascido em Tóquio e criado em diferentes regiões dos EUA, Tagawa iniciou a carreira no cinema aos 36 anos, depois de trabalhar em diversas profissões. Seu primeiro grande destaque foi em “O Último Imperador” (1987), vencedor do Oscar. Ao longo das décadas seguintes, atuou em produções como “Pearl Harbor”, “Planeta dos Macacos” e “007 – Permissão para Matar”.

Filho de militar americano e de atriz japonesa, Tagawa enfrentou limitações de papéis para atores asiáticos, mas se tornou uma referência para novas gerações. Além da atuação, desenvolveu um sistema próprio de treinamento físico, o Ninjah Sportz, usado por atletas profissionais.