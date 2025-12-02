Seleção feminina amassa Portugal e vence último jogo da temporada
| Tempo de leitura: 4 min
Em seu último jogo no ano, a seleção brasileira feminina dominou Portugal, fez três gols em um primeiro tempo alucinante e venceu o amistoso por 5 a 0, no Estádio Municipal de Aveiro. A vitória que encerra 2025 também foi um alívio após a derrota para a Noruega, na última sexta-feira.
Gabi Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zaneratto anotaram os gols da partida. Tainá Maranhão ainda teve duas boas chances na primeira etapa, enquanto a goleira Lelê não foi incomodada no jogo.
O amistoso serve como preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.
A seleção feminina só volta a campo em 2026. Além dos amistosos, o Brasil terá a Copa América feminina em seu calendário - a competição também deve ser sediada em solo brasileiro, como evento-testo para a Copa do Mundo.
Fim de ano com chave de ouro
Depois de perder para a Noruega em um jogo pouco inspirado na última sexta-feira, por 3 a 1, a seleção feminina deu uma ótima resposta contra Portugal. Com um primeiro tempo de manual, o Brasil abriu 3 a 0 com Gabi Zanotti, Ludmila e Dudinha - e criou tantas outras chances, enquanto a donas da casa não incomodaram a goleira Lelê.
Na etapa final, o ritmo do jogo diminuiu, e o técnico Arthur Elias aproveitou para fazer mudanças na equipe. Portugal seguiu sem assustar, enquanto Isabela fez o quarto do Brasil, e Bia Zaneratto fechou o placar de pênalti.
O triunfo encerra o ano do Brasil com chave de ouro. Em 2025, a seleção ainda conquistou a Copa América feminina e segue sua preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada em solo brasileiro.
Gols e destaques
1 a 0 e Brasil em cima. A seleção canarinho abriu o placar antes do primeiro minuto de jogo. Após o apito inicial, o Brasil trabalhou e a bola chegou em Dudinha, na direita. A atacante cruzou na cabeça de Gabi Zanotti, que testou para o fundo das redes. No minuto seguinte, Ludmila encontrou Tainá Maranhão por cima. A camisa 19 balançou, deu um lindo drible e bateu cruzado, quase marcando o segundo.
2 a 0. Em ritmo superior na partida, o Brasil ampliou aos 16 minutos. Ludmila recebeu em profundidade, arrancou, chegou à linha de fundo e aproveitou que a goleira Inês Pereira tentou antecipar o cruzamento para mandar entre a arqueira e a trave.
Tainá Maranhão fazendo fumaça! A atacante brasileira levou perigo mais uma vez. No mano a mano com Carolina Correia, Tainá deixou a portuguesa no chão e mandou um foguete que Inês Pereira defendeu para escanteio. A jogadora do Palmeiras teve um lance parecido aos 35, deixando a marcação na saudade e exigindo outra defesa.
3 a 0 e mais uma chance. Mais uma vez, Ludmila foi acionada na direita, ganhou de Catarina Amado na velocidade e cruzou rasteiro para Dudinha, que só chegou desviando para fazer o terceiro, aos 36. O Brasil chegou de novo pouco depois do tento, e Fê Palermo teve chance cara a cara, mas chutou em cima da goleira.
Segundo tempo calmo. A etapa final seguiu da mesma forma que a primeira: com o Brasil controlando as acções e a posse de bola, mas sem o mesmo ritmo. Na chance inicial, Yasmim encontrou bom passe para Dudinha, que não conseguiu pegar com força e facilitou a defesa de Inês Pereira.
Chance lá, chance cá. Com as alterações de ambos os lados, Portugal conseguiu sua primeira chance. Andreia Jacinto cruzou rasteiro, e Ana Capeta até se jogou, mas não alcançou. Na sequência, Tainá Maranhão respondeu para o Brasil: ela passou por Lúcia Alves, só que pecou na finalização e mandou para fora.
4 a 0. Logo depois de ser acionada do banco de reservas, Isabela fez o quarto das brasileiras, aos 27. Luany cobrou escanteio na área, e a defensora subiu mais alto para desviar e marcar pela primeira vez com a camisa da Amarelinha.
5 a 0. Já nos minutos finais, Catarina Amado foi afastar um cruzamento, não viu Bruninha e cometeu pênalti na camisa 2 do Brasil. Na batida, Bia Zaneratto cobrou no meio e fechou o placar aos 44.
BRASIL
Lelê; Tarciane, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Tainá Maranhão (Luany), Brena (Ary Borges), Duda Sampaio (Vitória Yaya) e Yasmim (Isabela); Ludmila (Bruninha), Dudinha e Gabi Zanotti (Bia Zaneratto). Técnico: Arthur Elias.
PORTUGAL
Inês Pereira; Lúcia Alves (Maísa Correia), Carole Costa, Diana Gomes e Catarina Amado; Andreia Jacinto (Andreia Faria), Carolina Correia e Jéssica Silva (Beatriz Fonseca); Tatiana Pinto, Fátima Pinto e Carolina Santiago (Ana Capeta). T.: Francisco Neto
Local: Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal
Árbitra: Riem Hussein (ALE)
Assistentes: Anne Uersfeld (ALE) e Melissa Joos (ALE)
Quarta árbitra: Ana Afonso (POR)
Gols: Gabi Zanotti (1'/1ºT), Ludmila (16'/1ºT), Dudinha (36'/1ºT), Isabela (27'/2ºT), Bia Zaneratto (44'/2ºT) (BRA)
Cartões amarelos: Tarciane e Ludmila (BRA); Carole Costa (POR)