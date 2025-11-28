A mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia, de 54 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28) no Rio de Janeiro. O corpo foi localizado no banheiro da casa, na zona sudoeste da cidade, pela empregada que chegava ao trabalho.

Débora vivia com as filhas e, segundo relatos preliminares, fazia uso de medicamentos que não deveriam ser consumidos com bebida alcoólica; ela havia trocado a medicação recentemente. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

O portal Leo Dias divulgou que o pai de Mel Maia, Luciano Souza, esteve na 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes, para acompanhar os trâmites da investigação sobre a morte de Débora. A família aguarda orientações da polícia.