Um colégio particular do interior da Bahia virou alvo de críticas nas redes sociais após fazer uma atividade com um aluno negro amarrado em uma simulação de um tronco durante atividades sobre o Dia da Consciência Negra.

O caso aconteceu no Colégio Adventista de Alagoinhas, cidade localizada a 108 quilômetros de Salvador. A unidade escolar diz que as imagens que circulam nas redes sociais estão "desconectadas de seu contexto completo" e que isso "pode gerar interpretações equivocadas".

A publicação não está mais disponível no perfil da escola. O vídeo mostra um menino negro com roupa rasgada amarrado a uma simulação de um tronco, enquanto outro menino segura um suposto chicote. As imagens tiveram repercussão ampliada nas redes sociais após a professora e escritora Bárbara Carine publicar um vídeo sobre o assunto.