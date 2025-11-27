A influenciadora Isabel Veloso, 19 anos, foi entubada e transferida para a UTI após apresentar falta de ar na noite de quarta-feira (26). Segundo o marido, Lucas Borbas, exames apontaram excesso de magnésio no sangue como causa do agravamento do quadro.

Isabel passou no fim de outubro por um transplante de medula no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, tendo o pai como doador. Ela havia recebido alta antecipada e comemorado a boa evolução do procedimento, feito após o retorno do linfoma de Hodgkin.