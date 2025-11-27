27 de novembro de 2025
Isabel Veloso é entubada após crise respiratória; esposo desabafa

Isabel passou no fim de outubro por um transplante de medula no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, tendo o pai como doador.
A influenciadora Isabel Veloso, 19 anos, foi entubada e transferida para a UTI após apresentar falta de ar na noite de quarta-feira (26). Segundo o marido, Lucas Borbas, exames apontaram excesso de magnésio no sangue como causa do agravamento do quadro.

Leia mais: A máscara da empatia: Reflexões sobre a jornada de Isabel Veloso

Isabel passou no fim de outubro por um transplante de medula no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, tendo o pai como doador. Ela havia recebido alta antecipada e comemorado a boa evolução do procedimento, feito após o retorno do linfoma de Hodgkin.

Diagnosticada com câncer aos 15 anos, a jovem foi considerada paciente paliativa. Em 2024, retomou o tratamento durante a primeira gestação e segue compartilhando sua rotina médica nas redes sociais. Lucas pediu orações aos seguidores e disse que a família aguarda melhora do quadro.

