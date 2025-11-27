Subiu para 65 o número de vítimas mortas e para 300 as desaparecidas no incêndio que devastou um conjunto habitacional de oito torres em Hong Kong, na quarta-feira (26). A tragédia atingiu o Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, que abriga mais de 4,6 mil moradores. As autoridades ainda não sabem quantos estavam no local quando o fogo começou.
Apesar de o governo afirmar que as chamas estão “basicamente sob controle”, o cenário ainda é crítico. Imagens mostram prédios tomados pela fumaça e equipes de resgate atuando sob risco constante. Até o momento, 55 pessoas foram resgatadas vivas e mais de 500 moradores foram levados a abrigos de emergência.
As investigações iniciais apontam falhas na proteção das fachadas: a polícia informou que o material plástico e telas instaladas do lado externo não eram à prova de fogo. Três executivos de uma construtora foram presos sob suspeita de homicídio culposo, e há apurações em andamento sobre possível corrupção ligada às reformas no conjunto.
A polícia também apreendeu painéis de espuma considerados “subpadrão”. O governo promete uma investigação “abrangente” para determinar a causa do incêndio e responsabilizar os envolvidos. Enquanto isso, familiares buscam notícias dos desaparecidos em meio aos edifícios carbonizados.
*Com informações da BBC