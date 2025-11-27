27 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BATE-BOCA

Patrão revida e agride babá, que pediu medida protetiva; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CCTV
Câmeras de segurança flagraram o homem desferindo tapas e chutes.
Câmeras de segurança flagraram o homem desferindo tapas e chutes.

Uma babá registrou pedido de medida protetiva após ser agredida por um advogado, seu então patrão, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte (MG).

Câmeras de segurança flagraram o homem desferindo tapas e chutes contra a trabalhadora na última quinta-feira (20).

Segundo a polícia, além da violência física, ele também teria cometido injúria racial ao chamá-la com termos ofensivos.

A defesa da vítima e a ex-companheira do agressor, que afirma sofrer perseguição, acionaram a Justiça.

*Com informações do SBT News

Comentários

Comentários