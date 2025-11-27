Uma babá registrou pedido de medida protetiva após ser agredida por um advogado, seu então patrão, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte (MG).

Câmeras de segurança flagraram o homem desferindo tapas e chutes contra a trabalhadora na última quinta-feira (20).

Segundo a polícia, além da violência física, ele também teria cometido injúria racial ao chamá-la com termos ofensivos.