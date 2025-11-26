Um dos mais cultos jornalistas brasileiros da geração dos anos 1980, o paulistano Marco Chiaretti morreu aos 67 anos na madrugada desta quarta-feira (26). Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, ele não resistiu a uma série de complicações decorrentes de um AVC (acidente vascular cerebral) sofrido há quase dois anos.

Leia mais: Jornalista Paulo Soares morre em SP, aos 63 anos

Formado em filosofia, foi contratado pela Folha de S.Paulo em 1986 para trabalhar como editor-assistente de Educação e Ciência. Quem o convidou foi Marcelo Leite, então editor dessa área. "Considero o Marco um dos mais brilhantes jornalistas que conheci", diz Leite, atualmente colunista do jornal.