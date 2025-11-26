Um grande incêndio atingiu vários blocos de apartamentos em Hong Kong nesta quarta-feira (26), resultando em pelo menos quatro mortes e desalojando dezenas de moradores. Autoridades informaram que entre as vítimas fatais está um bombeiro que trabalhava no resgate. O fogo atingiu o complexo residencial Wang Fuk Court, na região de Tai Po, onde vivem milhares de pessoas, e foi classificado no nível máximo de gravidade.

A imprensa local relata que moradores ainda estão presos em andares superiores, embora esse número ainda não tenha sido confirmado oficialmente. Imagens mostram as chamas se espalhando por andaimes de bambu instalados na área, o que pode ter contribuído para a rápida propagação. O governo afirma que outras três pessoas permanecem em estado crítico e uma em estado grave. Abrigos temporários foram montados para receber os desalojados, muitos deles idosos com mobilidade reduzida.