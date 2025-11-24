Foi confirmada, nesta segunda-feira (24), a morte da apresentadora Ione Borges, aos 73 anos, em São Paulo. Ícone dos programas femininos da TV aberta, ela não resistiu à insuficiência respiratória. A Fundação Cásper Líbero, onde trabalhou por mais de três décadas, informou o falecimento e destacou a importância da comunicadora para a história da TV Gazeta.

Ione se consagrou à frente do tradicional “Mulheres”, que apresentou nas décadas de 1980 e 1990, ao lado de Claudete Troiano. Também esteve no comando de atrações como “Pra Você” e “Manhã Gazeta”, consolidando seu nome no jornalismo feminino e nos programas de variedades que marcaram a programação da emissora.

O velório está marcado para esta segunda-feira, no Funeral Velar Morumbi, das 16h às 20h.