O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, um dos nomes mais influentes da história do reggae, morreu aos 81 anos, segundo anúncio feito por sua família nesta segunda-feira. A esposa, Latifa Chambers, informou que o artista enfrentava uma pneumonia após sofrer uma convulsão.
Nascido James Chambers, Cliff foi decisivo para levar o reggae ao público internacional, especialmente após protagonizar o filme The Harder They Come (1972). Além de atuar, ele assinou clássicos da trilha sonora, como “Many Rivers to Cross”, “Sitting in Limbo” e a faixa-título, que se tornaram referências mundiais do gênero.
A carreira de Cliff começou cedo, após deixar o interior da Jamaica e se mudar para Kingston, onde gravou seus primeiros singles e alcançou o topo das paradas nacionais com “Hurricane Hattie”, ainda nos anos 1960. Ao longo da década, consolidou sucessos que misturavam ska e pop. Em 1965, mudou-se para Londres a convite de Chris Blackwell, da Island Records, ampliando sua sonoridade com elementos de soul e R&B.
Reconhecido também na América do Sul — onde venceu um festival no Brasil com a música “Waterfall” —, Cliff alcançou projeção mundial com o álbum Wonderful World, Beautiful People, que influenciou artistas como Paul Simon. Sua obra ajudou a espalhar o reggae pelo planeta e abriu portas para gerações posteriores.
Segundo a família, Cliff era profundamente grato aos fãs: “Seu apoio foi sua força ao longo de toda a carreira”, escreveu Latifa.
As informações são do Reggae Observer.