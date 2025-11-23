MC Brinquedo, nome artístico de Vinicius Ricardo de Santos Moura, 24 anos, foi detido na madrugada deste domingo (23) após fugir de uma abordagem da Guarda Civil Metropolitana no Jardim São Luiz, em São Paulo. Segundo a GCM, ele pilotava uma moto sem placa quando recebeu ordem de parada e iniciou uma fuga que percorreu cerca de seis quilômetros.

A perseguição terminou na Avenida Guido Caloi, onde o funkeiro perdeu o controle da moto e caiu. Com escoriações, ele foi levado a uma UPA e, depois, ao 11º Distrito Policial, onde assinou termo circunstanciado e foi liberado. Aos agentes, afirmou ter fugido por medo, já que não possui habilitação. A moto está registrada em nome de uma empresa.

MC Brinquedo ficou conhecido ainda adolescente por músicas de funk e viralizou nas redes sociais com memes e videoclipes que somam milhões de visualizações.