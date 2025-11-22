Cibersegurança no Dia a Dia: Uma Conversa Que Nunca Termina
Se tem uma coisa que aprendi nesses anos trabalhando com crimes digitais, é que prevenção nunca é demais.
Cada golpe analisado, cada vítima atendida, cada história que chega até nós reafirma uma verdade simples: quanto mais informação de qualidade circula, mais difícil fica para o crime prosperar.
Nossa Missão
Transformar temas complexos como cibersegurança, proteção de dados e fraudes online em conversas acessíveis e práticas.
Essa tem sido a missão que carrego na advocacia digital há quase 20 anos: levar conhecimento técnico de forma simples, direta e útil, para que qualquer pessoa consiga se proteger.
Esta coluna é uma extensão dessa missão.
Um espaço de utilidade pública, onde busco sempre trazer informações relevantes e de proteção para você, sua família e seu negócio.
Mas agora, preciso da sua ajuda.
Estou participando novamente do TOP 100 Advogados Digitais, premiação nacional que reconhece profissionais que usam a tecnologia não só como ferramenta de trabalho, mas como ponte para levar conhecimento, segurança e cidadania digital à população.
No ano passado, ficamos entre os 16 mais influentes do Brasil e fomos destaque entre quase mil escritórios na categoria Direito Digital. Este ano, conquistei o 1º lugar no Prêmio Melhores Escritórios Digitais – Categoria Direito Digital, competindo com mais de 970 escritórios e figurando entre os 5 finalistas do segmento.
Esses reconhecimentos têm um valor simbólico enorme, porque mostram que estamos no caminho certo: informar, orientar e ajudar pessoas que muitas vezes chegam completamente desamparadas após sofrer um golpe digital.
Se você acompanha nosso trabalho e acredita nessa missão de fortalecer a segurança digital no Brasil, saiba que o TOP 100 tem votação pública.
E, se desejar apoiar esse movimento, sua participação fará muita diferença para que possamos continuar levando educação digital e apoio voluntário a milhares de pessoas.
Para votar, é simples e rápido
Acesse o QR Code da imagem ou o link:
