Juliana Rangel Aragão, primogênita de Renato Aragão, abriu ação de cobrança contra o pai, alegando que ele deixou de devolver o empréstimo de R$ 950 mil firmado entre os dois em 2018. Segundo ela, ainda restam cerca de R$ 872 mil a serem pagos - dinheiro que teria vindo da venda de um imóvel herdado da mãe. Juliana afirma que parte do valor foi quitada (R$ 77 mil), mas diz que enfrentava dificuldades para acompanhar suas próprias finanças e que, por conflitos com a madrasta, perdeu alguns comprovantes. Após tentativas extrajudiciais sem sucesso, ela recorreu ao Judiciário pedindo o pagamento integral da dívida, acrescido de juros e honorários.

Em resposta, Renato Aragão enviou nota à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, afirmando que nunca precisou nem utilizou para si o dinheiro da filha. O humorista diz que, há mais de uma década, parte dos recursos herdados por Juliana era administrada por ele com orientação jurídica, apenas para resguardar o patrimônio dela e garantir a segurança da neta menor de idade. Segundo a equipe do artista, Juliana deixou a casa neste ano sem comunicar a família e rompeu contato, inclusive deixando a filha aos cuidados do avô. Desde então, dizem, as tentativas de diálogo não tiveram retorno. A nota também menciona preocupação com possíveis interferências de terceiros.