O motorista de um carro morreu após ser atingido por uma passarela que caiu na BR-116, na altura do km 124, em Magé, no Rio de Janeiro (60 km da capital), nesta quarta-feira (19).

A passarela foi derrubada por um caminhão. O motorista do carro atingido trafegava pela pista contrária a do caminhão e morreu ainda no local. O nome da vítima não foi divulgado.

Segundo a Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu no momento em que a caçamba do caminhão levantou.