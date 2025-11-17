Transferido nesta segunda-feira (17) da Penitenciária de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo, Robinho agora ficará em uma unidade que opera um pouco acima da capacidade e não recebe presos ligados a facções.

Transferência para Limeira ocorreu na manhã de segunda-feira. A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) confirmou o deslocamento, mas não detalhou a decisão judicial. Robinho estava em Tremembé, chamada de "prisão dos famosos".

Limeira opera com ocupação acima da capacidade. De acordo com dados da SAP, a unidade tem 104 vagas no fechado e abriga 119 presos. No semiaberto, são 139 custodiados para 125 vagas. A prisão foi inaugurada em 2001