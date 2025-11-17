Macalé deixa uma das obras mais inventivas e inquietas da música brasileira. Nascido no Rio em 1943, iniciou a carreira nos anos 1960 e teve sua primeira composição gravada por Elizeth Cardoso em 1964. Logo se tornou figura central da cena experimental, rompendo com convenções estéticas e ganhando o apelido de “anjo torto da MPB”.

O cantor, compositor e violonista Jards Macalé, autor de clássicos como Vapor Barato, morreu nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, aos 82 anos. Internado na Barra da Tijuca por causa de enfisema pulmonar, o artista sofreu parada cardíaca. A morte foi confirmada por amigos e pela equipe do músico nas redes sociais.

O impacto nacional veio ainda nos anos 1960, com a performance de Gotham City no Festival Internacional da Canção. Em 1972, lançou seu álbum de estreia, considerado um marco pela fusão de rock, samba, jazz, blues e baião, e que revelou músicas que se tornariam definitivas na voz de Gal Costa e Maria Bethânia, como Hotel das Estrelas, Mal Secreto e Vapor Barato.

Parceiro de nomes como Waly Salomão, Torquato Neto e José Carlos Capinan, Macalé construiu uma discografia marcada pela ousadia, pelo experimentalismo e pela fidelidade absoluta à liberdade artística. Manteve, ao longo de seis décadas, uma trajetória coerente, transitando entre bossa nova, choro, rock e canção brasileira, sempre reconhecido por sua interpretação singular e pelo violão de formação erudita.

A família informou que divulgará em breve detalhes sobre o funeral. “Nessa soma de todas as coisas, o que sobra é a arte. Eu não quero mais ser moderno, quero ser eterno”, escreveu a equipe do artista ao anunciar sua despedida.