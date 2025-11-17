Galvão não se sentiu bem no último fim de semana, foi ao hospital fazer um check-up e recebeu o diagnóstico de pneumonia, informou Victoria Bueno, neta do apresentador, ao UOL.

Galvão Bueno, apresentador da Band e narrador da Amazon Prime, está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de uma pneumonia viral.

A neta afirmou que Galvão Bueno já iniciou tratamento, "está bem e melhorando" e "em breve estará na ativa novamente". Ela não informou se há alguma expectativa de alta.

Por conta da internação, o narrador precisou ser substituído por Rômulo Mendonça na transmissão de Sport x Flamengo, no último sábado, pelo Brasileirão, pela Amazon Prime.

Ele apresenta o "Galvão e Amigos" na Band às segundas-feiras e, no ano que vem, estará no SBT para transmissões da Copa do Mundo.