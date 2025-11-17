Um adolescente de 17 anos morreu no último sábado (15), em São Paulo, após ser atingido pela tabela da cesta de basquete enquanto praticava. Levi Edson Correa treinava na quadra durante a tarde com um amigo quando comemorou um ponto se pendurando na estrutura, que caiu.

O caso aconteceu em uma quadra do CDC (Clube da Comunidade) Jardim Nélia, localizado no Itaim Paulista, na zona leste. Segundo a Polícia Militar, ele morreu no local.

O clube é gerido pelo Instituto Didi Santana, uma organização sem fins lucrativos. Durante a semana, são oferecidas atividades de esporte, cultura e educação. Aos fins de semana, o espaço fica disponível para uso livre.