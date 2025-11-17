O governo federal anunciou alterações nas regras do abono salarial (PIS/Pasep) que começam a impactar os trabalhadores a partir de 2026. A principal mudança é a redução gradual do limite de renda para receber o benefício, hoje destinado a quem ganha até dois salários mínimos.

Leia mais: Senado aprova PEC que reduz gastos e muda regras do PIS/Pasep

O que é o abono salarial

É o benefício pago anualmente a trabalhadores formais que recebem até dois salários mínimos e que cumprem requisitos como tempo mínimo de trabalho e inscrição no PIS/Pasep.

O valor é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base e calculado tomando como referência o salário mínimo.

O que muda a partir de agora