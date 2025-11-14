14 de novembro de 2025
COP30

Assédio de voluntários faz Shawn Mendes abandonar a zona azul

Por Augusto Pinheiro | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
X/MTV EMA
O cantor canadense Shawn Mendes teve que deixar a zona azul por conta do assédio dos voluntários

O cantor canadense Shawn Mendes, que chegou a Belém na quinta-feira (13), iria participar na tarde desta sexta-feira, 14, de um painel no Entertainment + Culture Pavillion sobre mulheres indígenas, mas teve que deixar a zona azul por conta do assédio dos voluntários, segundo uma fonte que estava com ele.

Ela conta que, quando o cantor chegou à zona azul, muitas pessoas se aglomeraram ao seu redor.

A fonte lamenta a ausência do cantor no evento, já que, segundo ela, o artista é um defensor das comunidades indígenas do Brasil.

