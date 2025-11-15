A Meta, empresa responsável por plataformas como Instagram, Facebook e Threads, anunciou uma importante atualização em sua Política de Privacidade, que entrará em vigor em 16 de dezembro de 2025. A partir dessa data, a companhia passará a utilizar dados públicos dos usuários, como fotos, postagens e legendas, para treinar seus modelos de inteligência artificial (IA). A medida tem gerado preocupação entre especialistas e autoridades de proteção de dados em todo o mundo, inclusive no Brasil.

O que pode acontecer?

Com a nova política, a Meta poderá coletar automaticamente informações disponíveis publicamente em perfis das redes sociais que controla. Esses dados serão usados para aprimorar suas IAs generativas, que produzem textos e imagens, além de personalizar anúncios e recomendações. Embora a empresa afirme que mensagens privadas não serão incluídas, o simples fato de postagens públicas se tornarem material de treinamento levanta dúvidas sobre consentimento, finalidade e transparência no uso das informações.