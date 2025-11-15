A Meta, empresa responsável por plataformas como Instagram, Facebook e Threads, anunciou uma importante atualização em sua Política de Privacidade, que entrará em vigor em 16 de dezembro de 2025. A partir dessa data, a companhia passará a utilizar dados públicos dos usuários, como fotos, postagens e legendas, para treinar seus modelos de inteligência artificial (IA). A medida tem gerado preocupação entre especialistas e autoridades de proteção de dados em todo o mundo, inclusive no Brasil.
O que pode acontecer?
Com a nova política, a Meta poderá coletar automaticamente informações disponíveis publicamente em perfis das redes sociais que controla. Esses dados serão usados para aprimorar suas IAs generativas, que produzem textos e imagens, além de personalizar anúncios e recomendações. Embora a empresa afirme que mensagens privadas não serão incluídas, o simples fato de postagens públicas se tornarem material de treinamento levanta dúvidas sobre consentimento, finalidade e transparência no uso das informações.
Desafios
No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) já havia suspendido temporariamente uma versão anterior da política em julho de 2024, justamente por entender que a empresa não apresentava base legal clara conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) exige. A nova atualização reacende o debate sobre até que ponto o uso de dados públicos é legítimo quando o titular não é informado de forma adequada ou não consente expressamente. Ainda que a IA prometa avanços, o desafio está em equilibrar inovação e direito fundamental à privacidade.
Como impedir o uso dos seus dados no Instagram?
1. Acesse seu perfil e toque no menu (ícone de três linhas no canto superior direito)
2. Role até o final e toque em "Central de Privacidade"
3. Na seção "IA na Meta", selecione "Informações que você compartilhou sobre Produtos da Meta", e depois "Enviar uma solicitação de objeção"
4. Se necessário, faça login
5. Na página aberta, role até o final e clique em enviar. Não é obrigatório preencher a caixa de texto "Conte-nos como esse processamento afeta você".
E no Facebook?
1. Acesse o menu (sua foto de perfil) e abra a seção "Configurações e privacidade"
2. Toque em Central de Privacidade
3. Siga o mesmo caminho: "IA na Meta" > "Informações que você compartilhou sobre Produtos da Meta" > envie o formulário.
Como agir se seus dados forem
utilizados indevidamente
Caso o usuário suspeite de uso indevido de suas informações ou de falhas na Política de Privacidade, é importante registrar evidências (como prints e comunicações), reportar o caso à Meta pelos canais de suporte e protocolar reclamação junto à ANPD, que pode determinar medidas corretivas. Em situações que envolvam danos morais ou materiais, o titular pode buscar assistência jurídica especializada e avaliar a responsabilização civil da empresa com base na LGPD.
Quer entender melhor o que muda e os riscos dessa atualização? Gravei um vídeo explicando tudo em detalhes no meu canal: https://www.youtube.com/watch?v=mE6kXPN8n7w