A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem apontado como autor do feminicídio de uma mulher encontrada morta numa área de mata em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

A vítima, ainda não identificada, foi localizada sem roupas nos fundos de uma delegacia, com múltiplos ferimentos perfurocortantes no tórax e o crânio esmagado por uma pedra grande.