A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem apontado como autor do feminicídio de uma mulher encontrada morta numa área de mata em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.
A vítima, ainda não identificada, foi localizada sem roupas nos fundos de uma delegacia, com múltiplos ferimentos perfurocortantes no tórax e o crânio esmagado por uma pedra grande.
Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito levando a mulher desacordada num cavalo branco por volta das 3h30 da madrugada de 6 de novembro. Meia hora depois, ele aparece sozinho retornando pela mesma trilha, o que, segundo a polícia, foi decisivo para identificá-lo.
A investigação foi conduzida pela 29ª Delegacia de Polícia com apoio da 6ª Delegacia de Homicídios. O caso apontou um suspeito errado após a circulação de uma foto nas redes sociais, mas as diligências o descartaram. Somente com o avanço da análise das câmeras foi possível encontrar o verdadeiro autor do crime.
*Com informações da Folhapress