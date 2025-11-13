Ronaldo Nazário e Celina Locks transformaram a noite de quarta-feira (12) em um verdadeiro desfile de glamour. O casal recebeu convidados para a segunda edição do Leilão Galácticos, evento beneficente realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo, que reuniu grandes nomes do entretenimento, do esporte e da moda em torno de uma causa social.

O jantar marcou os 15 anos da Fundação Fenômenos, criada por Ronaldo para apoiar projetos e lideranças comunitárias em todo o país. "As experiências deste ano estão incríveis. Tenho certeza de que vamos superar o recorde de arrecadação", disse o ex-jogador, lembrando que a primeira edição somou R$ 10 milhões em doações.

A noite foi embalada por um show romântico de Belo e contou com a condução animada de Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Sabrina Sato e Virgínia Fonseca, que se revezaram na apresentação dos lotes. Virgínia, aliás, foi uma das protagonistas do evento -- além de anunciar, acabou arrematando um dos itens mais disputados: uma partida de pádel na casa de Vini Jr., acompanhada de uma camisa autografada pelo craque.