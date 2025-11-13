A cidade de Belém ganhou o centro do mundo em um novo mapa-múndi que será lançado nesta quinta-feira (13), durante a COP30, na capital paraense.

A iniciativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Superintendência Estadual no Pará, propõe uma releitura cartográfica que coloca o estado no coração do planeta e no centro das discussões globais sobre o clima e o futuro da Amazônia.

O Mapa-múndi invertido - Pará no centro do mundo inverte a lógica tradicional do mapa-múndi: o hemisfério Sul aparece na parte superior e o hemisfério Norte, na inferior, deslocando o ponto de referência habitual e trazendo o Brasil e a Amazônia para o centro da visão global.