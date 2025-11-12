Carlinhos de Jesus é um dançarino que não pendura as sapatilhas. Menos de seis meses após descobrir uma doença autoimune que reduziu seus movimentos, o coreógrafo segue trabalhando, dando aulas e até sambando.

No último domingo (9), o artista apareceu de pé no programa Domingão com Huck (TV Globo), onde atua como jurado da Dança dos Famosos. Também publicou vídeos sambando durante sessões de fisioterapia. "Já estou andando, já consigo me levantar e caminhar. Só em longas distâncias me canso, então ainda uso uma cadeira motorizada", conta.

Em julho, Jesus sentiu fortes dores no quadril e, ao procurar atendimento médico, descobriu uma bursite trocantérica bilateral e uma doença autoimune: a polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante crônica (PIDI). É esta última que causa perda de força muscular e redução dos movimentos, segundo especialistas.