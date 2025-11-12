Um homem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (12) em Iporã, no noroeste do Paraná, suspeito de matar Danilo Roger Bido Ferreira, 32, encontrado com 18 facadas em uma estrada rural no dia 31 de agosto.

Segundo a Polícia Civil, ao ser interrogado, o homem confessou o crime e disse ser um serial killer, responsável por outros três homicídios na cidade neste ano. Ele afirmou em depoimento que as vítimas não foram escolhidas por motivos específicos e que "só matava por matar".

A prisão representa uma reviravolta no caso. Em outubro, um amigo da vítima, de 24 anos, havia sido preso temporariamente por suspeita de envolvimento no assassinato, mas foi solto após a polícia identificar o novo autor e não encontrar provas que o ligassem à morte de Danilo.