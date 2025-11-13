13 de novembro de 2025
MEIO AMBIENTE

COP30 tem impasse em negociações e relatório é adiado

Por Fábio Pupo e João Gabriel | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Tânia Rêgo/Agência Brasil
Barqueata da Cúpula dos Povos, liderada pela 'Caravana da Resposta', na Baía do Guajará, em Belém, em ato pela Amazônia e pela justiça climática, na COP30
Barqueata da Cúpula dos Povos, liderada pela 'Caravana da Resposta', na Baía do Guajará, em Belém, em ato pela Amazônia e pela justiça climática, na COP30

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, informou que o relatório da presidência sobre o andamento das negociações esperado para esta quarta-feira (12) foi adiado e será apresentado apenas no sábado (15). Houve falta de acordo nas discussões.

Ele reconheceu que há divergências nos debates, citando como exemplo o tema do financiamento para países em desenvolvimento. Segundo ele, no entanto, as delegações estão aprofundando as conversas e o ambiente de trabalho tem sido "muito positivo".

"As conversas realmente estão indo muito bem, no sentido de que está todo mundo querendo propor ideias. Há tempos que a gente não tem conversas com tanta vontade como agora", afirmou.

Os quatro itens em discussão são o financiamento aos países em desenvolvimento, relatórios de transparência, resposta à crise das NDCs e medidas unilaterais de comércio.

