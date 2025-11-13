Dez dias depois de viralizar com um vídeo em que aparecia dançando funk sem calcinha durante sua coroação, a atriz pornô Elisa Sanches, rainha de bateria do Império da Tijuca, voltou à quadra da escola de samba, na Zona Oeste do Rio, na terça-feira (11). Desta vez, ela usou shortinho e top, mostrando disposição e samba no pé no primeiro ensaio desde a polêmica.

A criadora de conteúdo adulto foi criticada após o episódio em que dançou no palco sem roupa íntima. Em entrevista, Elisa explicou que não esperava ser coroada naquele dia e que o incidente aconteceu após o evento oficial, durante uma festa particular. “Acabei bebendo um pouco a mais”, disse.