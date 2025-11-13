13 de novembro de 2025
IMPÉRIO DA TIJUCA

Rainha da bateria volta à quadra vestida após vídeo sem calcinha

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@euelisasanchesprivado/Instagram
Além do posto no Império da Tijuca, Elisa também será musa da Porto da Pedra no próximo Carnaval.
Além do posto no Império da Tijuca, Elisa também será musa da Porto da Pedra no próximo Carnaval.

Dez dias depois de viralizar com um vídeo em que aparecia dançando funk sem calcinha durante sua coroação, a atriz pornô Elisa Sanches, rainha de bateria do Império da Tijuca, voltou à quadra da escola de samba, na Zona Oeste do Rio, na terça-feira (11). Desta vez, ela usou shortinho e top, mostrando disposição e samba no pé no primeiro ensaio desde a polêmica.

A criadora de conteúdo adulto foi criticada após o episódio em que dançou no palco sem roupa íntima. Em entrevista, Elisa explicou que não esperava ser coroada naquele dia e que o incidente aconteceu após o evento oficial, durante uma festa particular. “Acabei bebendo um pouco a mais”, disse.

No novo ensaio, ela apareceu mais contida, acompanhada por um professor de dança e focada em aprender o samba. O presidente da escola, Thiago Carvalho, já havia pedido desculpas à comunidade pela repercussão e afirmou que Elisa “tem muito a somar” com o grupo.

Além do posto no Império da Tijuca, Elisa também será musa da Porto da Pedra no próximo Carnaval, no enredo que aborda a história e a luta das profissionais do sexo.

*Com informações do Extra

