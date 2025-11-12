O motorista de uma carreta foi resgatado desmaiado no início da manhã desta quarta-feira (12) após passar aproximadamente quatro horas amarrado dentro da cabine do veículo, que bloqueou o trecho externo do Rodoanel Mário Covas, no km 44,8, em Itapecerica da Serra (SP).

Segundo a concessionária SPMAR e órgãos de segurança, o homem afirmou ter sido abordado por três criminosos durante o trajeto que iniciara no Acre com destino a São Bernardo do Campo (SP). Ele disse que foi obrigado a atravessar o caminhão na pista e deixado com artefatos que se assemelham a explosivos dentro da cabine. A corporação considerou o caso como “critério de alta gravidade”.

Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da Polícia Militar, junto a bombeiros e helicóptero Águia, intervieram no local para a retirada do caminhoneiro, que foi encontrado consciente, mas debilitado, e para verificação do objeto suspeito. As pistas do Rodoanel no sentido Régis Tavares, Raposo Tavares e Castello Branco foram liberadas. No sentido Dutra, onde a carreta ainda está parada, continua interditada totalmente, com mais de 20 km de congestionamento registrado.