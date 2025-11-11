Cerca de 40% dos imóveis de Rio Bonito do Iguaçu (PR) que foram atingidos de algum modo pelo tornado de sexta-feira (7) precisarão ser totalmente reconstruídos, aponta relatório preliminar em produção por técnicos do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) e da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).

Os outros imóveis atingidos, 60%, ainda teriam condições de passar apenas por reformas, sem necessidade de demolição.

Os dados foram informados nesta terça-feira (11) à imprensa pelo secretário estadual das Cidades, Guto Silva (PSD), mas não estão fechados. A expectativa é que o relatório final seja apresentado pelos técnicos nesta quarta-feira.