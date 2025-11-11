A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (10) Davi de Souza Malto, segundo suspeito de envolvimento na morte de Laís Oliveira Gomes Pereira, 26, em Sepetiba, zona oeste da capital.

Leia mais: Mãe entrega filho à polícia após ele confessar ter matado jovem

Laís foi morta no dia 4 enquanto caminhava com o filho de 1 ano e 8 meses. Ela foi atingida por um tiro na nuca.