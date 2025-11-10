O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, foi internado após passar por cirurgia de emergência para drenar inflamação no braço. O procedimento foi realizado na última quinta-feira (6), e, segundo sua assessoria, que não divulgou onde ele está, se recupera bem e deve receber alta entre esta segunda (10) e terça-feira (11), informou o ND Mais.

Leia mais: Estátua da Havan é incendiada; Hang oferece R$100 mil por autores

Em vídeo publicado nas redes sociais, Hang explicou que, por conta da cirurgia, não pôde comparecer à inauguração da nova megaloja da Havan em Uruguaiana (RS), a 186ª da rede. “Precisei passar por uma cirurgia de última hora para drenar uma inflamação no braço. Estou ótimo, mas impedido de viajar. Agora é hora de cuidar da saúde para voltar com tudo”, disse.