Cães e gatos também podem desenvolver câncer de próstata, especialmente os machos mais velhos. A veterinária Dra. Clarisse Teixeira, especialista em oncologia do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinass), explica que, embora raro — representando cerca de 1% das neoplasias em cães e sendo ainda mais incomum em gatos —, o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento. Os sinais de atenção incluem dificuldade para urinar, presença de sangue na urina, emagrecimento, dor abdominal e mudanças de comportamento. O ideal é manter consultas e exames preventivos regulares, já que até animais castrados podem desenvolver a doença.