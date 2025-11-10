Quatro jovens morreram e uma ficou ferida após o carro em que estavam despencar de um viaduto no Rodoanel Mário Covas, em São Bernardo do Campo (SP), na noite de domingo (9). O veículo caiu de uma altura de cerca de 10 metros, atingindo a pista da Rodovia Anchieta.
De acordo com a Polícia Rodoviária, o grupo voltava do litoral paulista para a Zona Leste da capital quando o motorista perdeu o controle do carro numa curva. Chovia no momento do acidente. Por pouco, outros veículos não foram atingidos; motoristas tiveram de desviar dos destroços a tempo.
As vítimas foram identificadas como Henrique Antônio Marioto, de 25 anos, Júlia Gasparino, 22, Vitória Sampaio, 22, e Eduarda Aiko, 21. A única sobrevivente é a psicóloga Giovana Ribeiro, de 23 anos, que teve luxação no braço e foi levada ao Hospital de Urgência de São Bernardo.
Segundo Giovana, o motorista não tomou bebida alcoólica antes do acidente. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas da tragédia, que pode ter sido provocada pela pista molhada e perda de controle do carro.
*Com informações do G1