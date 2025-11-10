10 de novembro de 2025
Com sucesso de 'Tremembé', Richthofen reativa perfil no Instagram

Com o sucesso da série Tremembé, da Amazon Prime Video, Suzane von Richthofen voltou às redes sociais e viu sua popularidade crescer rapidamente. A ex-detenta reativou o perfil “Su entre linhas”, no qual divulga itens feitos à mão, e conquistou outros 90 mil novos seguidores só numa semana, segundo o Metrópoles.

Leia mais: Tremembé sem glamour: 'Cadeia dos famosos' será esvaziada

O perfil, que antes tinha 10 mil seguidores, ultrapassou 100 mil após a estreia da produção, que retrata a vida de figuras conhecidas que cumpriram pena na Penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba (SP).

Suzane, de 42 anos, vive atualmente no interior paulista, é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem temum filho, e retomou o curso de Direito. No Instagram, vende produtos chinelos bordados que custam R$150 o par. Os comentários foram desativados.

Na série, Suzane é interpretada pela atriz Marina Ruy Barbosa.

