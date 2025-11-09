Uma mulher de 30 anos morreu e duas ficaram gravemente feridas após o carro em que estavam cair num córrego na manhã deste domingo (9), em São Vicente, no litoral de São Paulo. O acidente aconteceu na alça de acesso da rodovia Imigrantes, segundo o SBT News.
Leia mais: Motorista 'voa' com o carro escadaria abaixo; VÍDEO
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo caiu na água, ficando parcialmente submerso. Cinco pessoas, com idades entre 22 e 30 anos, estavam no automóvel. A vítima fatal morreu no local.
O motorista e uma passageira que estavam nos bancos dianteiros conseguiram sair do carro sozinhos e foram resgatados com ferimentos leves. Já as três mulheres que estavam no banco traseiro precisaram ser retiradas pelos bombeiros - duas delas em estado grave.
As vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro Central e o PS do Rio Branco. A Secretaria de Segurança Pública do estado ainda investiga as causas do acidente.