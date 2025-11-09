Uma mulher de 30 anos morreu e duas ficaram gravemente feridas após o carro em que estavam cair num córrego na manhã deste domingo (9), em São Vicente, no litoral de São Paulo. O acidente aconteceu na alça de acesso da rodovia Imigrantes, segundo o SBT News.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo caiu na água, ficando parcialmente submerso. Cinco pessoas, com idades entre 22 e 30 anos, estavam no automóvel. A vítima fatal morreu no local.