Carro cai em córrego: Mulher morre e outras 2 são feridas

Por | da Rede Sampi
Reprodução/Redes sociais via Santa Portal
Cinco pessoas, com idades entre 22 e 30 anos, estavam no automóvel.
Cinco pessoas, com idades entre 22 e 30 anos, estavam no automóvel.

Uma mulher de 30 anos morreu e duas ficaram gravemente feridas após o carro em que estavam cair num córrego na manhã deste domingo (9), em São Vicente, no litoral de São Paulo. O acidente aconteceu na alça de acesso da rodovia Imigrantes, segundo o SBT News.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo caiu na água, ficando parcialmente submerso. Cinco pessoas, com idades entre 22 e 30 anos, estavam no automóvel. A vítima fatal morreu no local.

O motorista e uma passageira que estavam nos bancos dianteiros conseguiram sair do carro sozinhos e foram resgatados com ferimentos leves. Já as três mulheres que estavam no banco traseiro precisaram ser retiradas pelos bombeiros - duas delas em estado grave.

As vítimas foram levadas  ao Pronto-Socorro Central e o PS do Rio Branco. A Secretaria de Segurança Pública do estado ainda investiga as causas do acidente.

