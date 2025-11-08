O Ministério Público de São Paulo recebeu pedido de prisão contra a ex-miss Bumbum Carol Lekker, participante da atual edição de A Fazenda, da RecordTV. A solicitação foi feita pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) depois que ela afirmou, durante o reality, que ameaçou cortar a genital do enteado de quatro anos com tesoura.

Leia mais: Duda rebate Cristian Cravinhos e diz ter provas do romance

O parlamentar classificou a fala como “gravíssima” e pediu que o caso seja investigado por ameaça e maus-tratos, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele também solicitou medidas de proteção imediata ao menino e que o Conselho Tutelar acompanhe a família.