O Ministério Público de São Paulo recebeu pedido de prisão contra a ex-miss Bumbum Carol Lekker, participante da atual edição de A Fazenda, da RecordTV. A solicitação foi feita pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) depois que ela afirmou, durante o reality, que ameaçou cortar a genital do enteado de quatro anos com tesoura.
O parlamentar classificou a fala como “gravíssima” e pediu que o caso seja investigado por ameaça e maus-tratos, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele também solicitou medidas de proteção imediata ao menino e que o Conselho Tutelar acompanhe a família.
Após a repercussão, o marido da modelo, Maik Riksen, saiu em defesa da esposa. Em nota, afirmou que a fala não passou de brincadeira fora de contexto. “Foi um comentário leve, dito num momento de descontração, sem qualquer ameaça real”, disse.
Carol Lekker, ex-Miss Bumbum, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude analisa o pedido e pode adotar medidas urgentes caso identifique risco à criança.