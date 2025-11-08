Um novo golpe digital está alarmando usuários no Brasil: um vírus que se espalha pelo WhatsApp e tem como alvo contas bancárias e carteiras de criptomoedas. Disfarçado em mensagens que supostamente contém vídeos, cupons de desconto ou supostas atualizações do app, o ataque ocorre quando o usuário clica no link malicioso. A partir daí, o vírus se instala silenciosamente, permitindo que criminosos controlem o celular à distância e acessem dados sensíveis, senhas e autenticações bancárias.

Como acontece?

O golpe usa um tipo de malware conhecido como WhatsApp Hijack, capaz de espelhar o conteúdo do aparelho e capturar códigos de autenticação enviados por SMS ou aplicativos de banco. Assim, o criminoso consegue acessar contas, realizar PIX, desviar criptomoedas e alterar senhas. O vírus também se propaga automaticamente, reenviando as mensagens falsas para os contatos da vítima, o que torna o golpe ainda mais convincente.