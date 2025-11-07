O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (7) pela rejeição dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros cinco condenados por envolvimento na tentativa de golpe de 2022.

Leia mais: STF começa a julgar recursos de Bolsonaro e aliados

Além de Bolsonaro, os recursos negados incluem os de Almir Garnier Santos (ex-chefe da Marinha), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin e deputado federal), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI) e Anderson Torres (ex-ministro da Justiça).